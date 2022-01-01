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Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 7 5800HS

Intel Core i9 12900H
VS
AMD Ryzen 7 5800HS
Intel Core i9 12900H
AMD Ryzen 7 5800HS

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800HS and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1865 и 1381 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 22% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +58%
16732
Ryzen 7 5800HS
10575
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +49%
30892
Ryzen 7 5800HS
20705
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +93%
13440
Ryzen 7 5800HS
6954
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и AMD Ryzen 7 5800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Cezanne
Номер модели i9-12900H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 28x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5800HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 12

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Комментарии

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