Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900H vs Ryzen 7 5825U

Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i9 12900H
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i9 12900H
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1448 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 67% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900H +27%
3907
Ryzen 7 5825U
3081
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +58%
28866
Ryzen 7 5825U
18219
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +28%
1838
Ryzen 7 5825U
1441
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +93%
12617
Ryzen 7 5825U
6549
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Barcelo
Номер модели i9-12900H -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 11800H и Core i9 12900H
2. Core i9 12900K и Core i9 12900H
3. Core i7 12800H и Core i9 12900H
4. Ryzen 9 6900HS и Core i9 12900H
5. Core i9 11950H и Core i9 12900H
6. Core i5 1135G7 и Ryzen 7 5825U
7. Ryzen 7 5700U и Ryzen 7 5825U
8. Ryzen 7 6800U​ и Ryzen 7 5825U
9. Core i7 1260P и Ryzen 7 5825U
10. Ryzen 5 5625U и Ryzen 7 5825U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i9 12900H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры