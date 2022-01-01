Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 3.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.