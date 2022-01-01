Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- На 74% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1847 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1905
Ryzen 9 7950X +8%
2056
Cinebench R23 (многоядерный)
16423
Ryzen 9 7950X +131%
37997
Passmark CPU (одноядерный)
3882
Passmark CPU (многоядерный)
29088
Geekbench 5 (одноядерный)
1838
Ryzen 9 7950X +20%
2203
Geekbench 5 (многоядерный)
12657
Ryzen 9 7950X +85%
23384
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|29 августа 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Raphael
|Номер модели
|i9-12900H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|AM5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|14
|16
|Количество потоков
|20
|32
|Частота
|2.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|73.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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