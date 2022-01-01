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Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Intel Core i9 12900H
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Intel Core i9 12900H
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1865 и 1281 балл
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 14 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i9-12900H -
Сокет BGA-1744 sWRX8
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 32
Частота 2.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 128

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Комментарии

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