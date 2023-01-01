Intel Core i9 12900H против i5 12400
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1623 балла
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900H +12%
1899
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +37%
16482
12022
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900H +9%
3860
3541
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +48%
28929
19524
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +14%
1844
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +46%
12692
8673
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i9-12900H
|i5-12400
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|117 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1