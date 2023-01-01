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Intel Core i9 12900H против i5 12450H

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i5 12450H
Intel Core i9 12900H
Intel Core i5 12450H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или i5 12450H с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12450H and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1629 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +67%
16482
Core i5 12450H
9884
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +61%
28929
Core i5 12450H
17976
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +51%
12692
Core i5 12450H
8414
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i5 12450H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели i9-12900H i5-12450H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (48EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.5 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 12
Вычислительные блоки 96 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i5 12450H
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i5 12450H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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