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Intel Core i9 12900H против i5 12600K

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 12900H
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H
16732
Core i5 12600K +4%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +13%
30892
Core i5 12600K
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +14%
13440
Core i5 12600K
11821
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i9-12900H i5-12600K
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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