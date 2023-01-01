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Intel Core i9 12900H против i5 13600K

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i9 12900H
Intel Core i5 13600K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i5 13600K на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 12900H
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H
16482
Core i5 13600K +42%
23353
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H
28929
Core i5 13600K +32%
38137
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H
12692
Core i5 13600K +27%
16086
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i9-12900H i5-13600K
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 181 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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