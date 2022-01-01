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Intel Core i9 12900H против i7 10850H

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 10850H
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 10850H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или i7 10850H с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10850H and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1865 и 1208 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +123%
16732
Core i7 10850H
7508
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +154%
30892
Core i7 10850H
12157
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +144%
13440
Core i7 10850H
5497
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 10850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake
Номер модели i9-12900H i7-10850H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.5 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 27x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i7 10850H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 10850H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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