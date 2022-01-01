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Intel Core i9 12900H против i7 1165G7

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 3.8 ГГц или i7 1165G7 с 4-ядрами на 1.2-2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1865 и 1437 баллов
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 38% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +216%
19167
Core i7 1165G7
6067
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +207%
14229
Core i7 1165G7
4638
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Tiger Lake UP3
Номер модели i9-12900H i7-1165G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 14 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.8 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 12-28x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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4. Core i9 12900H или Ryzen 7 6800H
5. Core i7 1165G7 или Ryzen 7 4800HS
6. Core i7 1165G7 или Ryzen 5 4500U
7. Core i7 1165G7 или Core i5 1135G7
8. Core i7 1165G7 или Core i7 1160G7
9. Core i7 1165G7 или Ryzen 7 4700U

Комментарии

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