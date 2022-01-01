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Intel Core i9 12900H против i7 1255U

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 1255U
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 1255U

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или i7 1255U с 10-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1255U and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1629 баллов
Причины выбрать Intel Core i7 1255U
  • На 67% ниже чем у Core i9 12900H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +123%
16722
Core i7 1255U
7509
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900H +15%
3886
Core i7 1255U
3380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +112%
28871
Core i7 1255U
13594
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +13%
1858
Core i7 1255U
1639
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +83%
12712
Core i7 1255U
6962
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 1255U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i9-12900H i7-1255U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 12
Частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i7 1255U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 1255U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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