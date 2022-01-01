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Intel Core i9 12900H против i7 12700

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 12700

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i7 12700 с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • На 31% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1522 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H
16675
Core i7 12700 +18%
19706
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H
29262
Core i7 12700 +7%
31325
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +21%
1840
Core i7 12700
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H
12636
Core i7 12700 +3%
13012
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i9-12900H i7-12700
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 20
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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