Intel Core i9 12900H против i7 12700K
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 3.8 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- На 64% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.78 терафлопс
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1786
Core i7 12700K +8%
1926
Cinebench R23 (многоядерный)
19167
Core i7 12700K +19%
22797
Passmark CPU (одноядерный)
3977
Passmark CPU (многоядерный)
33032
Geekbench 5 (одноядерный)
1852
Core i7 12700K +4%
1922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +2%
14229
13954
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-12900H
|i7-12700K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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