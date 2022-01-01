Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.