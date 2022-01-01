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Intel Core i9 12900H против i7 12700KF

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • На 64% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H
16732
Core i7 12700KF +37%
22844
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H
30892
Core i7 12700KF +10%
34006
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i9-12900H i7-12700KF
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 20
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i7 12700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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