Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или i7 1270P с 12-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.