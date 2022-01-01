Что лучше: Intel Core i9 12900H на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 12800H на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.