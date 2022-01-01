Intel Core i9 12900H против i7 13700K
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
- На 64% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2154 и 1847 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1905
Core i7 13700K +9%
2070
Cinebench R23 (многоядерный)
16423
Core i7 13700K +84%
30251
Passmark CPU (одноядерный)
3882
Passmark CPU (многоядерный)
29088
Geekbench 5 (одноядерный)
1838
Core i7 13700K +16%
2134
Geekbench 5 (многоядерный)
12657
Core i7 13700K +66%
21067
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|27 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i9-12900H
|i7-13700K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|14
|16
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|2.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900H
|Сайт Intel Core i7 13700K
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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