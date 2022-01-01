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Intel Core i9 12900H против i7 9700K

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 9700K
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 9700K

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900H на 2.5 ГГц или десктопный i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9700K and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1286 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900H +49%
1901
Core i7 9700K
1279
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +77%
16675
Core i7 9700K
9407
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900H +36%
3921
Core i7 9700K
2873
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900H +103%
29262
Core i7 9700K
14448
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +43%
1840
Core i7 9700K
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +71%
12636
Core i7 9700K
7382
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 9700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Coffee Lake
Номер модели i9-12900H i7-9700K
Сокет BGA-1744 LGA-1151
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900H
1.69 терафлопс
Core i7 9700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 9700K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Core i9 12900H или M1 Max
2. Core i9 12900H или Core i7 12700H
3. Core i9 12900H или Ryzen 9 6900HX
4. Core i9 12900H или Ryzen 7 6800H
5. Core i9 12900H или Core i9 11900H
6. Core i7 9700K или M1 Max
7. Core i7 9700K или Core i7 12700K
8. Core i7 9700K или Core i5 12400

Комментарии

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