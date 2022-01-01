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Intel Core i9 12900H против i7 9750H

Intel Core i9 12900H
VS
Intel Core i7 9750H
Intel Core i9 12900H
Intel Core i7 9750H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900H на 3.8 ГГц или i7 9750H с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9750H and 12900H
Причины выбрать Intel Core i9 12900H
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU): 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1865 и 1088 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900H +62%
1786
Core i7 9750H
1103
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900H +179%
19167
Core i7 9750H
6871
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900H +71%
1852
Core i7 9750H
1082
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900H +170%
14229
Core i7 9750H
5265
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900H и i7 9750H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 апреля 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Coffee Lake
Номер модели i9-12900H i7-9750H
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 26x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900H +345%
1.69 терафлопс
Core i7 9750H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900H Сайт Intel Core i7 9750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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