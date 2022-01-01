Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900HK vs Ryzen 7 4800H

Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i9 12900HK
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i9 12900HK
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1177 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK +62%
18227
Ryzen 7 4800H
11246
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK +57%
30123
Ryzen 7 4800H
19202
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +105%
13849
Ryzen 7 4800H
6744
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i9-12900HK -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 24 7
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i7 11800H против Core i9 12900HK
2. Core i9 12900H против Core i9 12900HK
3. Apple M1 против Core i9 12900HK
4. Core i9 12900K против Core i9 12900HK
5. Ryzen 9 6900HX против Core i9 12900HK
6. Core i5 10300H против Ryzen 7 4800H
7. Ryzen 5 5600H против Ryzen 7 4800H
8. Core i7 11800H против Ryzen 7 4800H
9. Ryzen 9 5900HS против Ryzen 7 4800H
10. Ryzen 7 5800HS против Ryzen 7 4800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800H или Intel Core i9 12900HK?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры