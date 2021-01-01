Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1851 и 1426 баллов
- На 17% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1436
Cinebench R23 (многоядерный)
12320
Passmark CPU (одноядерный)
3129
Passmark CPU (многоядерный)
21663
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HK +29%
1853
1438
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +81%
13293
7350
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Cezanne
|Номер модели
|i9-12900HK
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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