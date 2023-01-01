Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.