Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 7 7800X
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1665 баллов
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1935
Ryzen 7 7800X +1%
1952
Cinebench R23 (многоядерный)
18225
Ryzen 7 7800X +23%
22425
Passmark CPU (одноядерный)
3741
Passmark CPU (многоядерный)
28652
Geekbench 5 (одноядерный)
1653
Ryzen 7 7800X +26%
2091
Geekbench 5 (многоядерный)
13593
Ryzen 7 7800X +18%
16012
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|10 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i9-12900HK
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|20
|Частота
|2.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|96
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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