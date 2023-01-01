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Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 7 7800X

Intel Core i9 12900HK
VS
AMD Ryzen 7 7800X
Intel Core i9 12900HK
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1665 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK
18225
Ryzen 7 7800X +23%
22425
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK
13593
Ryzen 7 7800X +18%
16012
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и AMD Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 10 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-12900HK -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 10
Потоков 12 20
Частота 2.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 AM5
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Ryzen 7 7800X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK -
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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