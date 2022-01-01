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Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i9 12900HK
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Intel Core i9 12900HK
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1214 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK +59%
18227
Ryzen 9 4900H
11487
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK +56%
30123
Ryzen 9 4900H
19362
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +82%
13849
Ryzen 9 4900H
7624
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i9-12900HK -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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