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Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 9 5900H

Intel Core i9 12900HK
VS
AMD Ryzen 9 5900H
Intel Core i9 12900HK
AMD Ryzen 9 5900H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 9 5900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900H and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1851 и 1519 баллов
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +53%
13293
Ryzen 9 5900H
8706
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и AMD Ryzen 9 5900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Cezanne
Номер модели i9-12900HK -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Ryzen 9 5900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK -
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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