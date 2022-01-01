Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- На 74% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 12% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1955
Ryzen 9 7900X +3%
2020
Cinebench R23 (многоядерный)
18483
Ryzen 9 7900X +58%
29163
Passmark CPU (одноядерный)
3762
Passmark CPU (многоядерный)
29068
Geekbench 5 (одноядерный)
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
13753
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Raphael
|Номер модели
|i9-12900HK
|-
|Сокет
|BGA-1744
|AM5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|2.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|24
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2