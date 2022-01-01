Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen Threadripper 3970X
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3970X с 32-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper 3970X пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
- Более чем на 32° C выше максимальная рабочая температура
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1275 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics (96EU)
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3970X
- Имеет на 104 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 18 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HK +46%
1906
Cinebench R23 (многоядерный)
18227
Ryzen Threadripper 3970X +159%
47137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900HK +46%
3943
Passmark CPU (многоядерный)
30123
Ryzen Threadripper 3970X +112%
63998
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HK +45%
1863
Geekbench 5 (многоядерный)
13849
25027
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|25 ноября 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Zen 2
|Номер модели
|i9-12900HK
|-
|Сокет
|BGA-1744
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|14
|32
|Количество потоков
|20
|64
|Частота
|2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|23.5 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|24
|-
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3970X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|64
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