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Intel Core i9 12900HK против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Intel Core i9 12900HK
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Intel Core i9 12900HK
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1236 баллов
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 104 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 50 физических ядер больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 10 января 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Zen 2
Номер модели i9-12900HK -
Сокет BGA-1744 sTRX4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Нет

Производительность

Количество ядер 14 64
Количество потоков 20 128
Частота 3.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Ryzen Threadripper 3990X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 64

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Комментарии

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