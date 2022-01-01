Intel Core i9 12900HK против Apple M1 Ultra
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
83
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
98
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Разблокированный множитель
- На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 6 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HK +22%
1914
1564
Cinebench R23 (многоядерный)
18385
M1 Ultra +16%
21390
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HK +3%
1857
1806
Geekbench 5 (многоядерный)
14070
M1 Ultra +49%
20922
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|4 января 2022
|8 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|-
|Номер модели
|i9-12900HK
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Производительность
|Количество ядер
|14
|20
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.8 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|38x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|114 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|60 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|8192
|TMUs
|48
|512
|ROPs
|24
|256
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|120 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|16
|Макс. пропускная способность
|-
|819.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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