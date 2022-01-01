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Intel Core i9 12900HK против i7 1260P

Intel Core i9 12900HK
VS
Intel Core i7 1260P
Intel Core i9 12900HK
Intel Core i7 1260P

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или i7 1260P с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1260P and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1260P
  • На 38% ниже чем у Core i9 12900HK пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK +89%
18546
Core i7 1260P
9828
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK +71%
29286
Core i7 1260P
17115
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +48%
13662
Core i7 1260P
9212
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и i7 1260P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-P
Номер модели i9-12900HK i7-1260P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Core i7 1260P
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт Intel Core i7 1260P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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8. Intel Core i7 1260P или i5 1235U
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Комментарии

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