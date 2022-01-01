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Intel Core i9 12900HK против i7 12800HX

Intel Core i9 12900HK
VS
Intel Core i7 12800HX
Intel Core i9 12900HK
Intel Core i7 12800HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или i7 12800HX с 16-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800HX and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • На 18% ниже чем у Core i7 12800HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12800HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK
29286
Core i7 12800HX +18%
34503
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и i7 12800HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-HX
Номер модели i9-12900HK i7-12800HX
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 24
Частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Core i7 12800HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт Intel Core i7 12800HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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