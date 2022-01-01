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Intel Core i9 12900HK против i9 10900K

Intel Core i9 12900HK
VS
Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 12900HK
Intel Core i9 10900K

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900K and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 64% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1355 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK +17%
18227
Core i9 10900K
15515
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK +26%
30123
Core i9 10900K
23886
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +27%
13849
Core i9 10900K
10876
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и i9 10900K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake
Номер модели i9-12900HK i9-10900K
Сокет BGA-1744 LGA-1200
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 20
Частота 2.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 37x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Core i9 10900K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт Intel Core i9 10900K
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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