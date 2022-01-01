Intel Core i9 12900HK против i9 10900K
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или десктопный i9 10900K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 64% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1355 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HK +34%
1906
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK +17%
18227
15515
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900HK +24%
3943
3181
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK +26%
30123
23886
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HK +37%
1863
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HK +27%
13849
10876
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-12900HK
|i9-10900K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|14
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.5 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|37x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|192
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|24
|3
|Вычислительные блоки
|96
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HK
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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