Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или i9 10980HK с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.