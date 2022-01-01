Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900HK vs Core i9 10980HK

Intel Core i9 12900HK против i9 10980HK

Intel Core i9 12900HK
VS
Intel Core i9 10980HK
Intel Core i9 12900HK
Intel Core i9 10980HK

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 12900HK на 2.5 ГГц или i9 10980HK с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10980HK and 12900HK
Причины выбрать Intel Core i9 12900HK
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1846 и 1282 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i9 10980HK
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HK +71%
18227
Core i9 10980HK
10632
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HK +84%
30123
Core i9 10980HK
16383
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HK и i9 10980HK

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 1 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Comet Lake-H
Номер модели i9-12900HK i9-10980HK
Сокет BGA-1744 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 24x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 768 192
TMUs 48 24
ROPs 24 3
Вычислительные блоки 96 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900HK
1.69 терафлопс
Core i9 10980HK
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HK Сайт Intel Core i9 10980HK
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i9 12900HK vs M1 Max
2. Core i9 12900HK vs Core i7 12700H
3. Core i9 12900HK vs Core i9 11980HK
4. Core i9 12900HK vs Core i9 11900H
5. Core i9 12900HK vs Core i7 12700K
6. Core i9 10980HK vs Core i7 10750H
7. Core i9 10980HK vs Ryzen 7 5800H
8. Core i9 10980HK vs Core i9 10900K
9. Core i9 10980HK vs Ryzen 9 5900HS
10. Core i9 10980HK vs Core i7 10870H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10980HK или i9 12900HK?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры