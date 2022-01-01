Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HK на 3.8 ГГц или десктопный i9 11900K с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.