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Intel Core i9 12900HX против AMD Ryzen 9 6980HX

Intel Core i9 12900HX
VS
AMD Ryzen 9 6980HX
Intel Core i9 12900HX
AMD Ryzen 9 6980HX

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HX and 12900HX
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HX
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 18% ниже чем у Core i9 12900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HX и AMD Ryzen 9 6980HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Rembrandt
Номер модели i9-12900HX -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HX
н/д
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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