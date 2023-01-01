Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900HX vs Ryzen 9 7945HX3D

Intel Core i9 12900HX против AMD Ryzen 9 7945HX3D

Intel Core i9 12900HX
VS
AMD Ryzen 9 7945HX3D
Intel Core i9 12900HX
AMD Ryzen 9 7945HX3D

Что лучше: Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 9 7945HX3D на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7945HX3D and 12900HX
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX3D
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1906 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HX и AMD Ryzen 9 7945HX3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 10 мая 2022 22 августа 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i9-12900HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 32
Частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 128МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 55-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Сокет BGA-1964 FL1
Критическая температура 100°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 7945HX3D
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- DDR4-3200		 - DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX Сайт AMD Ryzen 9 7945HX3D
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 7950X3D или AMD Ryzen 9 7945HX3D
2. AMD Ryzen 9 7945HX или AMD Ryzen 9 7945HX3D
3. AMD Ryzen 9 7900X3D или AMD Ryzen 9 7945HX3D
4. Intel Core i9 13980HX или AMD Ryzen 9 7945HX3D
5. AMD Ryzen 9 6900HX или AMD Ryzen 9 7945HX3D
6. Intel Core i9 13900HX или AMD Ryzen 9 7945HX3D
7. Intel Core i9 12900HK или Intel Core i9 12900HX
8. Intel Core i9 12900H или Intel Core i9 12900HX
9. Intel Core i7 13700HX или Intel Core i9 12900HX
Сравнить другие CPU (580+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7945HX3D или Intel Core i9 12900HX?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры