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Intel Core i9 12900HX против Apple M1 Max

Intel Core i9 12900HX
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 12900HX
Apple M1 Max

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12900HX
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 45% ниже чем у Core i9 12900HX пиковое энергопотребление – 30 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HX
н/д
M1 Max
1534
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HX
н/д
M1 Max
12326
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900HX
н/д
M1 Max
3844
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HX
н/д
M1 Max
22535
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HX +8%
1908
M1 Max
1770
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HX +27%
15943
M1 Max
12567
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HX и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 мая 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-HX -
Номер модели i9-12900HX -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900HX
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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