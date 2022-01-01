Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.