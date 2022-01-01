Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900HX vs M1 Pro

Intel Core i9 12900HX против Apple M1 Pro

Intel Core i9 12900HX
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 12900HX
Apple M1 Pro

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12900HX
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1921 и 1746 баллов
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 45% ниже чем у Core i9 12900HX пиковое энергопотребление – 30 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900HX
н/д
M1 Pro
1515
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HX
н/д
M1 Pro
12018
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900HX +10%
1909
M1 Pro
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HX +27%
15852
M1 Pro
12451
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HX и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 10 мая 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-HX -
Номер модели i9-12900HX -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 16 10
Количество потоков 24 10
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900HX
0.74 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 11900H vs Intel Core i9 12900HX
2. Intel Core i7 12800H vs Intel Core i9 12900HX
3. Intel Core i9 12900HK vs Intel Core i9 12900HX
4. Apple M1 Max vs Apple M1 Pro
5. AMD Ryzen 7 5800H vs Apple M1 Pro
6. Intel Core i7 12700H vs Apple M1 Pro
7. AMD Ryzen 9 5900X vs Apple M1 Pro
8. Apple M1 vs Apple M1 Pro

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Pro или Intel Core i9 12900HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры