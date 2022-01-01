Intel Core i9 12900HX против i7 12700K
Что лучше: 16-ядерный ноутбучный Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
- На 56% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 55 vs 125 Ватт
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1906 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1913
Core i7 12700K +2%
1943
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900HX +1%
23270
23042
Passmark CPU (одноядерный)
4005
Core i7 12700K +2%
4082
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900HX +1%
35011
34701
Geekbench 5 (одноядерный)
1917
Core i7 12700K +10%
2100
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HX +5%
16348
15602
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-12900HX
|i7-12700K
|Сокет
|BGA-1964
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|20
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900HX
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4