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Intel Core i9 12900HX против i7 13700HX

Intel Core i9 12900HX
VS
Intel Core i7 13700HX
Intel Core i9 12900HX
Intel Core i7 13700HX

Что лучше: Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или i7 13700HX на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700HX and 12900HX

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HX и i7 13700HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i9-12900HX i7-13700HX
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HX
0.74 терафлопс
Core i7 13700HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX Сайт Intel Core i7 13700HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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