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Intel Core i9 12900HX против i9 11900H

Intel Core i9 12900HX
VS
Intel Core i9 11900H
Intel Core i9 12900HX
Intel Core i9 11900H

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900HX на 2.3 ГГц или i9 11900H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 12900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11900H and 12900HX
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1921 и 1540 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 11900H
  • На 18% ниже чем у Core i9 12900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900HX +101%
15943
Core i9 11900H
7931
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900HX и i9 11900H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Tiger Lake H45
Номер модели i9-12900HX i9-11900H
Сокет BGA-1744 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 2.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21-25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900HX
н/д
Core i9 11900H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900HX Сайт Intel Core i9 11900H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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