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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2191 и 1493 балла
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +33%
1980
Ryzen 5 5600G
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +145%
27114
Ryzen 5 5600G
11082
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +33%
4211
Ryzen 5 5600G
3162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +109%
41122
Ryzen 5 5600G
19670
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +47%
2179
Ryzen 5 5600G
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +121%
16639
Ryzen 5 5600G
7541
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Конкуренты

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4. Ryzen 9 6900HX или Core i9 12900K
5. Ryzen Threadripper 3990X или Core i9 12900K
6. Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600G
7. Ryzen 7 5700G или Ryzen 5 5600G
8. Core i5 12400F или Ryzen 5 5600G
9. Ryzen 5 4600G или Ryzen 5 5600G
10. Ryzen 5 Pro 4650G или Ryzen 5 5600G

Комментарии

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