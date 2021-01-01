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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1627 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +32%
2034
Ryzen 5 5600X
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +131%
27650
Ryzen 5 5600X
11988
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +28%
4356
Ryzen 5 5600X
3403
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +74%
38604
Ryzen 5 5600X
22158
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +23%
2024
Ryzen 5 5600X
1651
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +122%
18539
Ryzen 5 5600X
8360

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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