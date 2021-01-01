Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1692 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +27%
2034
1602
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +77%
27650
15641
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +24%
4356
3502
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +34%
38604
28890
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +17%
2024
1725
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +74%
18539
10674
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 3
|Номер модели
|i9-12900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
6 (35.3%)
11 (64.7%)
Всего проголосовало: 17