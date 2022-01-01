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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Что лучше: 16-ядерный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 4750G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750G and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 22 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 33.09 ГБ/c (76%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2049 и 1217 баллов
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • На 48% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +113%
27598
Ryzen 7 Pro 4750G
12979
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 21 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 Pro 4750G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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