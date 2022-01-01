Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 9 5900H
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1519 баллов
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
- На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- На 64% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 12900K +35%
1984
1474
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +111%
27191
12861
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 12900K +28%
4192
3287
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +93%
40168
20761
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 12900K +36%
2055
1508
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +106%
17596
8548
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i9-12900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|14МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 12900K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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