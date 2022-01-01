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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2074 и 1488 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • На 57% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +114%
27191
Ryzen 9 5900HX
12715
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 12900K +74%
40168
Ryzen 9 5900HX
23102
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 12900K +114%
17596
Ryzen 9 5900HX
8211
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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8. Ryzen 7 5800X или Ryzen 9 5900HX
9. Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 5900HX
10. Core i9 10980HK или Ryzen 9 5900HX

Комментарии

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