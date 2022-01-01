Главная > Сравнения CPU > Core i9 12900K vs Ryzen 9 6980HS

Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 9 6980HS

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 9 6980HS
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 9 6980HS

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6980HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HS and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HS
  • На 72% ниже чем у Core i9 12900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K +85%
27191
Ryzen 9 6980HS
14708
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 9 6980HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 6980HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K Сайт AMD Ryzen 9 6980HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i9 12900K или Core i9 10900K
2. Core i9 12900K или Core i9 10850K
3. Core i9 12900K или Ryzen 9 5900X
4. Core i9 12900K или Core i9 9900K
5. Core i9 12900K или Core i9 11900K
6. Ryzen 9 6980HS или M1 Pro
7. Ryzen 9 6980HS или Core i9 12900H
8. Ryzen 9 6980HS или Ryzen 7 6800H
9. Ryzen 9 6980HS или M1 Ultra
10. Ryzen 9 6980HS или Ryzen 9 6980HX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6980HS или Intel Core i9 12900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры