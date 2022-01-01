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Intel Core i9 12900K против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 12900K
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 12900K
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц (c Turbo Core до 5.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 12900K
Причины выбрать Intel Core i9 12900K
  • На 26% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 125 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 50 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.2 ГГц)
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 12900K
27208
Ryzen 9 7950X +39%
37927
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 12900K и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raphael
Номер модели i9-12900K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 RDNA 2

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 24 32
Частота 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 14МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) 80МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 RDNA 2
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 12900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 -
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 12900K -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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