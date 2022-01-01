Что лучше: Intel Core i9 12900K на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или AMD Ryzen Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.